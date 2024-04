Thiago Motta allo scoperto sul suo futuro: «Posso dirvi senza problemi questa cosa». Le sue dichiarazioni in conferenza stampa

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida tra Bologna e Udinese. Di seguito le parole dell’allenatore, accostato con una certa insistenza anche al Milan.

ATTESTATI DI STIMA – «Ringrazio tutti delle belle parole perché gli elogi fanno sempre piacere ma noi pensiamo solamente alla prossima partita per poter regalare un’altra bella gioia alla nostra gente, che ancora una volta riempirà lo stadio».

COSA GLI DICE LA GENTE PER STRADA – «Mi fanno i complimenti… fa piacere e dobbiamo continuare con questo impegno fino alla fine. Dobbiamo regalare al nostro pubblico sempre questa gioia».

CONTROLLO DEL PALLONE COME MARCHIO DEL GIOCO – «Si, voglio anche questo ma voglio anche la capacità di ribaltare il gioco velocemente, di attaccare l’avversario con pochi passaggi quando ci lasciano gli spazi. Non è però sempre possibile e dobbiamo essere in grado di capire le situazioni».

QUALIFICAZIONE ARITMETICA IN EUROPA – «Il nostro obiettivo per domenica è offrire ai nostri tifosi il miglior calcio possibile, perché del risultato non possiamo avere il controllo. Dobbiamo prepararci sul nostro lavoro e curare tutti gli aspetti di quello che dobbiamo fare. Daremo il massimo e stare attenti a ogni dettaglio… Per il resto vedremo alla fine».

IL BOLOGNA COME UNA FAMIGLIA – «Trattandosi di un gioco collettivo e considerando che i ragazzi e le persone che lavorano più stanno di più tra di loro che con la loro famiglia è sicuramente un aspetto da considerare. Questo si riflette anche in campo, quando un giocatore entra per soli 5 minuti giocando per aiutare i compagni. C’è tanto rispetto tra ogni componente e tutti lavorano moltissimo dando ognuno il massimo per poter giocare la partita successiva e creando una sana competizione che aumenta il livello del gruppo. Sono d’accordo, l’ambiente aiuta».

LA SQUADRA GLI HA CHIESTO DEL SUO FUTURO – «No e non lo hanno mai fatto. Pensano alla prossima partita come faccio io, perché dovremo fare la miglior partita della stagione».