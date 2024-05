Palladino Milan: spunta la concorrenza di questo club europeo, le ULTIME sull’allenatore

Tra i nomi accostati al Milan per la panchina per il dopo Pioli c’è anche Palladino. In tal senso spunta la concorrenza di un club europeo

Il futuro di Palladino resta da definire. Per l’allenatore accostato alla panchina del Milan per il dopo Pioli, non mancano le pretendenti.

Come riportato da TMW i risultati, le prestazioni e il suo modo di giocare a calcio non sono passati inosservati in Portogallo, in maniera particolare dalle parti del Benfica. Tanto che il club del presidente Manuel Rui Costa e i collaboratori dell’area tecnica lo hanno inserito nella lista dei candidati per rimpiazzare Roger Schmidt