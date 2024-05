Ferguson Milan: il Bologna chiude la porta per il centrocampista, le DICHIARAZIONI sull’obiettivo rossonero

Tra gli obiettivi del calciomercato Milan c’è Ferguson. In tal senso il Bologna chiude le porte, le dichiarazioni di Fenucci

Claudio Fenucci, ad del Bologna, in occasione della consegna del premio Bulgarelli a Lewis Ferguson, ha fatto il punto sul futuro del centrocampista accostato anche al calciomercato Milan:

LE PAROLE – «Fa piacere Lewis sia stato premiato per il grande percorso fatto qui, ci auguriamo però rimanga ancora molti anni con noi e sia simile a Bulgarelli non solo per come gioca ma anche in quello. »