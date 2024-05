Sacchi dubbioso sul Milan: «C’è un enorme punto interrogativo, l’incertezza regna sovrana»

Arrigo Sacchi è intervenuto a la Gazzetta dello Sport commentando la situazione in casa Milan. Ecco cosa ha detto

Le parole di Arrigo Sacchi, intervenuto a la Gazzetta dello Sport, sulla situazione in casa Milan. Ecco cosa ha detto:

LE PAROLE – «Il mondo Milan appare come un enorme punto interrogativo, a guardarlo da fuori. Cosa hanno intenzione di fare? Chi scelgono per la panchina? Quali giocatori confermano e quali mandano via? L’incertezza regna sovrana e, francamente, non è una bella notizia per i tantissimi tifosi rossoneri. L’impressione è che ci siano poche idee su quello che dovrebbe essere il futuro»