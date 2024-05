Lopetegui Milan, arriva la critica dalla Spagna: «I grandi club non cedono ai tifosi»

La vicenda Julen Lopetegui Milan ha fatto parlare moltissimo. Dalla Spagna arriva la critica al club rossonero

Lopetegui ha solo sfiorato l’idea di allenare il Milan. Per sua sfortuna ha prevalso la pressione dei tifosi al club, protagonisti con petizioni e proteste in opposizione all’arrivo dell’allenatore per il dopo Pioli.

Oggi Lopetegui è vicinissimo al West Ham e ieri il quotidiano spagnolo Marca ha attaccato duramente il club rossonero per come ha gestito tutta la questione: «I grandi club non cedono ai tifosi, chiunque arriverà ora sarà peggio di Lopetegui – ha scritto il quotidiano spagnolo -. Purtroppo il Milan vive del suo passato… e del passato, non è tipico di un club così grande cedere al ricatto di una manciata di firme»