Dorgu Milan, duello tutto italiano per l’esterno del Lecce: gli aggiornamenti

Dorgu Milan, duello tutto italiano per l’esterno che si sta mettendo in mostra con il Lecce: gli aggiornamenti

In vista della prossima sessione estiva di calciomercato il Milan ha in programma un colpo anche sulla fasce. In tal senso nel mirino del club rossonero c’è da tempo un profili in particolare.

Si tratta di Dorgu, laterale mancino che si sta mettendo in mostra con la maglia del Lecce. Il Diavolo non è ovviamente il solo club in corsa: sulle sue tracce c’è anche la Juventus, con la quale secondo calciomercato.com potrebbe nascere un duello sul mercato.