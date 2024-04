Pioli pensa di far giocare le “riserve” nelle ultime partite? Il tecnico del Milan RACCONTA la sua idea per questo finale di stagione

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juventus e Milan, gara in programma domani alle 18 all’Allianz Stadium. Di seguito le sue parole sulle strategie per il finale di stagione.

STA PENSANDO DI FAR GIOCARE CHI HA GIOCATO MENO – «In questo momento non sto pensando a far giocare giocatori per l’anno prossimo ma a vincere tutte le partite. A meno che nelle ultime giornate il secondo posto sarà assicurato, ma non ne mancano così tante. Farò giocare che mi garantisce un certo tipo di rendimento».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI JUVE-MILAN