Nosotti: «Champions? Il Milan ha sbagliato solo contro il Porto»

Intervenuto a Sky Sport 24, Marco Nosotti è tornato sulle sconfitte in Champions League contro Porto e Atletico. Le sue parole:

«L’unica situazione in cui abbiamo visto tremare il Milan è nella partita contro il Porto. I rossoneri soffrono le squadre che non ti fanno uscire fuori e che lasciano poco spazio. Il Porto ha aggredito tanto e ha giocato bene: queste cose sono quelle che mettono in difficoltà i rossoneri. Contro l’Atletico, noi che l’abbiamo vissuta sul campo, gli errori sono stati veramente troppo pesanti».