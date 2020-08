Milan-Cagliari LIVE: risultato, tabellino e cronaca testuale

Milan-Cagliari live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi. Cronaca testuale della trentottesima di Serie A

Milan-Cagliari: domani sera a San Siro, ore 20.45, Milan e Cagliari chiuderanno la propria stagione avendo raggiunto l’obiettivo minimo stabilito: per i rossoneri la qualificazione all’Europa League (passando dai preliminari) mentre per il Cagliari la salvezza. Milan-Cagliari live: pur senza più obiettivi ancora in gioco, Stefano Pioli ha chiesto ai propri giocatori gara vera al fine di concludere al meglio l’annata.

Milan-Cagliari, cronaca testuale

Cronaca testuale a partire dalle 20:45

Milan-Cagliari, formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Milan-Cagliari live, ultime e probabili formazioni

Pochi dubbi di formazione per la sfida di domani sera tra Milan e Cagliari per Stefano Pioli: in difesa Calabria resta titolare, complice l’infortunio di Conte, così come Gabbia e Kjaer spalleggiati dall’infaticabile Theo Hernandez sulla sinistra. Tutto confermato anche a centrocampo con Bennacer e Kessié in appoggio al tridente di fantasisti composto da uno tra Saelemaekers e Castillejo, Rafael Leao (titolare al posto di Rebic) e Calhanoglu. Unica punta Zlatan Ibrahimovic.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Walukievicz, Ceppitelli, Klavan; Faragò, Nandez, Ionita, Mattiello; Joao Pedro; Simeone, Gagliano.

Arbitro Milan-Cagliari: i precedenti con Serra

È Marco Serra l’arbitro designato per il match di domani sera tra Milan e Cagliari a San Siro: prima assoluta con il Milan per il signor Serra, che non ha mai arbitrato i rossoneri in gare ufficiali. Solo un precedente invece con il Cagliari.