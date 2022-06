Pellegatti: «Botman preferisce il Milan»

Il Milan è interessato a Botman ma la concorrenza non manca. Carlo Pellegatti intervenuto sul suo canale Youtube ha detto la sua sulla trattativa

Il Milan è interessato a Botman ma la concorrenza non manca. Carlo Pellegatti intervenuto sul suo canale Youtube ha detto la sua sulla trattativa:

«Il Milan ha la simpatia e l’ok del giocatore olandese ma sappiamo anche che c’è il Newcastle. Botman preferisce i rossoneri. Se il Newcastle comincia a battagliare sul denaro, il Milan può competere grazie alla maggiore caratura internazionale ma sarebbe più difficile. Secondo il collega dell’Equipe potrebbe inserirsi per Botman anche il PSG, perché il nuovo plenipotenziario del Paris Luis Campos è un ex del Lille e conosce bene il giocatore. Se dovesse arrivare l’offerta del Psg, il Milan ha pochi mezzi per ribattere e anche la simpatia e la voglia di Milan di Botman potrebbe scemare»