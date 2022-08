Mihajlovic a Sky: «Oggi è una partita difficile»

Sinisa Mihajlovic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Milan-Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni

Sinisa Mihajlovic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Milan-Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni:

«Penso che queste squadre forti è meglio incontrarle all’inizio del campionato. Oggi è una partita difficile. Ho detto a Pioli che speriamo che non vinca il migliore. Penso che non ci sia nessun bambino al mondo che non ha sognato un giorno di giocare contro una squadra come il Milan a San Siro. Questo dev’essere un’opportunità da cogliere se saremo bravi»