Mertens: «Scudetto? Sognare si può, se la fortuna cade bene...»

Dries Mertens, ha parlato, in occasione della presentazione del libro sui grandi campioni del Napoli, dello scudetto e non solo. Ecco le sue parole:

RITORNO AL GOL – «Quando mi sveglio e vedo il mare, il problema mio è come faccio adesso a tornare a vivere in Belgio, Stare lontano dalla famiglia non è facile, quando fai tanti gol è più facile. L’ultimo mio gol è su rigore ma è un bel gol perchè fatto dopo tanto tempo in cui mi sono operato, sono tornato e non giocavo, in questi momenti segnare è anche bello , sono gol speciali».

SCUDETTO – «Abbiamo un allenatore e uno staff che stanno facendo molto bene, abbiamo comprato qualche giocatore che ha alzato il livello, sognare si può, lo devi sempre fare. Poi ci sono le partite in cui hai bisogno di fortuna e speriamo che la fortuna cada bene quest’anno e possiamo festeggiare»