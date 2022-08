Eddy Merckx intervistato da Sportweek ha detto la sua sui belgi della Serie A del Milan e non solo. Ecco le parole

Eddy Merckx intervistato da Sportweek ha detto la sua sui belgi della Serie A del Milan e non solo. Ecco le parole su Saelemaekers:

«Veloce, l’ho visto giocare dal vivo all’Anderlecht. Non era male, ma non lo ricordo come un big»