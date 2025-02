Mercato Milan, è lui l’osservato speciale di Ibrahimovic! Attenzionato contro il Torino, può arrivare così

Condividi via email

Mercato Milan, Samuele Ricci sarà l’osservato speciale di Zlatan Ibrahimovic nella gara odierna contro il Torino: tutti i dettagli

Come riferito da Tuttosport, la gara di oggi contro il Torino sarà molto importante anche per il calciomercato Milan della prossima estate. I rossoneri infatti osserveranno da vicino Samuele Ricci, centrocampista individuato da tempo come rinforzo ideale durante la prossima estate.

Ibrahimovic, che aveva fatto un tentativo anche a gennaio, conta di chiudere la trattativa in estate per una cifra di poco inferiore ai 30 milioni di euro bonus inclusi. Il calciatore, nonostante le sirene dell’Inter e della Premier, ha già detto sì al Diavolo.