Connect with us

Calciomercato News

Mercato Milan a caccia del talento brasiliano: osservatori in missione per Rayan del Vasco Da Gama. Spunta il retroscena

Calciomercato News

Calciomercato Milan, stallo totale per il rinnovo di Maignan: trattativa interrotta e retroscena Chelsea. La situazione

Calciomercato News

Lewandowski, scadenza 2026 e contatti Milan: il polacco verso l'addio a parametro zero dal Barcellona. Ecco quanto guadagna l'attaccante

Calciomercato News

Tonali Milan, clamoroso retroscena sul trasferimento in rossonero: la mossa del centrocampista nell'estate del 2020 non è passata inosservata

Calciomercato News

Calciomercato Milan, Acerbi ai margini dell'Inter: addio a zero nel 2026 sempre più vicino. I rossoneri sfruttano l'occasione low cost?

Calciomercato

Mercato Milan a caccia del talento brasiliano: osservatori in missione per Rayan del Vasco Da Gama. Spunta il retroscena

Milan news 24

Published

14 minuti ago

on

By

Rayan

Mercato Milan, rossoneri a caccia del talento brasiliano Rayan del Vasco Da Gama: osservatori in Brasile. Il retroscena

Il mercato Milan continua la sua strategia di monitoraggio dei migliori giovani talenti a livello internazionale, e l’ultima potenziale gemma individuata si trova in Brasile.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, gli osservatori del Milan stanno seguendo con grande attenzione l’attaccante del Vasco da Gama, Rayan.

Mercato Milan, monitoraggio intenso per Rayan e record storico

Il club rossonero ha intensificato il suo interesse per il giovane talento, nato nel 2006. Schira rivela che gli scout del Milan hanno osservato Rayan «tre volte negli ultimi mesi», un segnale che il club sta valutando seriamente un possibile affondo.

Nonostante la giovanissima età, Rayan vanta già un record storico significativo. È stato infatti il giocatore più giovane nella storia del Vasco da Gama a segnare un gol in una partita ufficiale. Un traguardo che sottolinea le sue eccezionali qualità e precocità.

Secondo fonti aggiuntive, Rayan ha stabilito questo record segnando a soli 16 anni, 10 mesi e 8 giorni.

Un attaccante sotto la lente d’ingrandimento

Rayan, che può giocare come attaccante centrale o ala destra, è considerato in patria un vero e proprio predestinato. Il suo profilo rientra perfettamente nei parametri del Milan che punta a investire su giovani con un alto potenziale di crescita e rivendita.

La costante presenza di osservatori in Brasile conferma la serietà dell’interesse del Milan. Il club rossonero, in passato molto attivo sul mercato sudamericano, spera di anticipare la concorrenza internazionale per assicurarsi uno dei nomi più caldi della nuova generazione brasiliana. L’obiettivo è trasformare Rayan nel prossimo grande talento lanciato dal Milan in Europa, replicando i successi dei grandi campioni verdeoro che hanno vestito la maglia rossonera.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.