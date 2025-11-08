Mercato Milan a caccia del talento brasiliano: osservatori in missione per Rayan del Vasco Da Gama. Spunta il retroscena

Mercato Milan, rossoneri a caccia del talento brasiliano Rayan del Vasco Da Gama: osservatori in Brasile. Il retroscena

Il mercato Milan continua la sua strategia di monitoraggio dei migliori giovani talenti a livello internazionale, e l’ultima potenziale gemma individuata si trova in Brasile.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, gli osservatori del Milan stanno seguendo con grande attenzione l’attaccante del Vasco da Gama, Rayan.

Mercato Milan, monitoraggio intenso per Rayan e record storico

Il club rossonero ha intensificato il suo interesse per il giovane talento, nato nel 2006. Schira rivela che gli scout del Milan hanno osservato Rayan «tre volte negli ultimi mesi», un segnale che il club sta valutando seriamente un possibile affondo.

Nonostante la giovanissima età, Rayan vanta già un record storico significativo. È stato infatti il giocatore più giovane nella storia del Vasco da Gama a segnare un gol in una partita ufficiale. Un traguardo che sottolinea le sue eccezionali qualità e precocità.

Secondo fonti aggiuntive, Rayan ha stabilito questo record segnando a soli 16 anni, 10 mesi e 8 giorni.

Un attaccante sotto la lente d’ingrandimento

Rayan, che può giocare come attaccante centrale o ala destra, è considerato in patria un vero e proprio predestinato. Il suo profilo rientra perfettamente nei parametri del Milan che punta a investire su giovani con un alto potenziale di crescita e rivendita.

La costante presenza di osservatori in Brasile conferma la serietà dell’interesse del Milan. Il club rossonero, in passato molto attivo sul mercato sudamericano, spera di anticipare la concorrenza internazionale per assicurarsi uno dei nomi più caldi della nuova generazione brasiliana. L’obiettivo è trasformare Rayan nel prossimo grande talento lanciato dal Milan in Europa, replicando i successi dei grandi campioni verdeoro che hanno vestito la maglia rossonera.