Mercato Milan scatenato sul talento brasiliano Rayan: l’esterno del Vasco da Gama è un predestinato costoso. C’è la benedizione di Ancelotti

Mercato Milan, rossoneri scatenati: nel mirino c’è il talento brasiliano Rayan con la benedizione di Carlo Ancelotti. Ultime

Il mercato Milan continua a monitorare con grande attenzione i talenti emergenti, e in cima all’agenda della dirigenza c’è Rayan Vitor Simplício Rocha, noto semplicemente come Rayan. Il giovane brasiliano, classe 2006, gioca nel Vasco da Gama ed è considerato in patria un «vero e proprio predestinato».

Mercato Milan, idea Rayan: un jolly d’attacco molto caro

L’interesse del Milan per Rayan è emerso la scorsa estate, quando è stata definita la cessione in prestito di Samuel Chukwueze. Il brasiliano è visto come un «jolly utile» in attacco, in grado di giocare sia come esterno destro che come riferimento centrale.

Nonostante il Milan abbia poi chiuso con l’arrivo di Christopher Nkunku, il nome di Rayan è rimasto sul taccuino come opzione per il futuro. L’operazione è però complessa: i costi sono «sempre più proibitivi (oltre i 35/40 milioni di euro tra parte fissa e bonus)», e sul ragazzo ci sono anche «diversi club inglesi che hanno cominciato a metterci gli occhi».

Caratteristiche e carriera: il nuovo mito di Edmundo

Alto 185 cm, Rayan è un esterno destro offensivo dotato di una «grande esplosività» che lo rende «rapido, tecnico ed estremamente abile nel dribbling» e nell’uno contro uno. La sua estrema duttilità (sa ricoprire tutti i ruoli offensivi) completa il profilo.

Rayan ha già stabilito un record al suo esordio in campionato l’11 giugno 2023, segnando a soli 16 anni, 10 mesi e 8 giorni e diventando il più giovane marcatore del Vasco in Serie A. A 19 anni, vanta già numeri importanti: «15 goal e 4 assist».

A dare un’ulteriore benedizione al talento c’è l’interesse di Carlo Ancelotti, che si prepara a convocarlo nel Brasile dei grandi dopo le vittorie nelle selezioni Under 17 e Under 20.