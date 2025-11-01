Mercato Milan, conferme su Rayan ma pista complicata per due motivi: dai costi proibitivi alla forte concorrenza estera, Tare prende nota

Connect with us

Rayan

Mercato Milan, arrivano importanti conferme sull’interesse per Rayan ma la concorrenza inglese e i costi proibitivi rendono complicato l’affare

Il mercato Milan continua a tenere d’occhio il mercato sudamericano alla ricerca di giovani talenti e il nome di Rayan del Vasco da Gama è in cima alla lista dei desideri.

Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha confermato l’interesse dei rossoneri per il giovane attaccante brasiliano, ma ha anche messo in luce le notevoli complicazioni economiche che ostacolano l’operazione.

Mercato Milan, costi stellari per Rayan e l’assalto inglese

Secondo Romano, il Milan ha «seguito Rayan del Vasco da Gama più volte» e il giocatore «certamente piace» a livello di scouting. Il talento brasiliano è stato monitorato a lungo per la sua potenziale capacità di rinforzare il reparto offensivo rossonero.

Tuttavia, l’operazione si sta rivelando estremamente difficile a causa delle cifre richieste dal club brasiliano. Rayan ha ormai «costi sempre più proibitivi, oltre 35-40 milioni».

A rendere la situazione ancora più complessa per il Milan è l’arrivo dei grandi club della Premier League: «stanno arrivando i club inglesi». La potenza economica dei club d’Oltremanica rischia di far lievitare ulteriormente il prezzo, rendendo il trasferimento quasi impossibile per le attuali politiche di investimento del Milan.

Romano conclude sottolineando la difficoltà oggettiva: «Andarlo a prendere oggi a livello di costi può essere complicato». Il Milan dovrà valutare se tentare l’affondo investendo una cifra che al momento appare fuori portata, oppure se concentrarsi su obiettivi più accessibili per il prossimo mercato.

