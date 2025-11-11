Mercato Milan, Santiago Gimenez porta l’attaccante a sorpresa a gennaio? C’è l’ok di Allegri, scenario assolutamente da non credere

Mercato Milan, suggestione Jonathan David per gennaio: ok di Allegri che apprezza il canadese ma per l’affondo serve l’addio di Santiago Gimenez

Il momento di Jonathan David alla Juventus si fa sempre più complicato. L’attaccante canadese, arrivato in estate a parametro zero dal Lille, sta attraversando una profonda crisi di rendimento. Come riporta Tuttosport, il giocatore è descritto come sfiduciato e scontento, e la sua crisi non sembra avere fine, con prestazioni opache che sollevano dubbi sul suo adattamento.

La Juventus resiste, ma Spalletti decide

Nonostante questo scenario negativo, la Juventus per ora non apre alla cessione. La dirigenza vorrebbe proteggere l’investimento, evitando una bocciatura affrettata dopo pochi mesi. Tuttavia, la palla passa inevitabilmente a Luciano Spalletti: sarà l’allenatore a decidere il destino del canadese. Una sua eventuale bocciatura definitiva nelle prossime settimane può rimescolare le carte in vista del calciomercato di gennaio. Spalletti ha provato a disegnare per David un ruolo ibrido in coppia con Vlahovic, ma il giocatore fatica ancora a trovare la via del gol.

Mercato Milan alla finestra: David obiettivo primario

Questo stato di incertezza ha, inevitabilmente, attivato le sirene del mercato. Il club più interessato in Italia è il mercato Milan. Ai rossoneri Jonathan David piace moltissimo e lo considerano un profilo ideale per rinforzare l’attacco, data la necessità di trovare un centravanti giovane ma già formato.

Tuttavia, l’operazione per tentare l’affondo a gennaio è complessa e subordinata a un’uscita. Per liberare le risorse e lo slot necessari per l’assalto al canadese, il Milan deve prima trovare una sistemazione a Santiago Gimenez. La cessione del messicano è la condizione sine qua non per poter formulare un’offerta convincente alla Juventus per David.

Oltre al Milan, la concorrenza internazionale è forte: Chelsea e Tottenham si sono informate sulla situazione, valutando l’ipotesi di un prestito per permettere al giocatore di ritrovare fiducia altrove. La Vecchia Signora riflette: il futuro di David a Torino è tutt’altro che scontato e dipenderà esclusivamente dalle valutazioni di Spalletti da qui a gennaio.