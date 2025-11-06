Gimenez Milan, sosta momento chiave della sua avventura in rossonero: la società si aspetta questa cosa. Le ultimissime notizie

Il destino di Santiago Gimenez al Milan è appeso a un filo. Gli ultimi mesi hanno lasciato un sapore amaro, con prestazioni che non hanno minimamente soddisfatto le aspettative iniziali. Per questo motivo, all’interno della società rossonera sta maturando la convinzione che il futuro dell’attaccante messicano dipenderà in gran parte da ciò che riuscirà a dimostrare sul campo prima dell’apertura del mercato di gennaio.

La fase negativa, segnata da un rendimento deludente, dalla difficoltà a mantenere la continuità e da un rapporto di fiducia che sembra essersi deteriorato, pone un quesito cruciale per il Milan di Allegri e per il direttore sportivo Tare: Gimenez può ancora rappresentare il fulcro dell’attacco rossonero?

L’imminente sosta per gli impegni delle Nazionali si presenta quasi come un provvidenziale “tempo morto”. In questo intervallo, l’obiettivo per Gimenez non sarà solo recuperare la piena efficienza fisica, necessaria anche a causa di quel fastidioso problema alla caviglia che ne ha condizionato il gioco, ma soprattutto ritrovare la stabilità mentale e la tenuta psicologica smarrite da quando è approdato al Milan. Recentemente, l’attaccante è apparso meno lucido nelle scelte, impacciato nelle conclusioni e palesemente meno sereno in campo.

Il Milan attende dal suo Bebote una reazione decisa e inequivocabile: la dirigenza esige di rivedere un giocatore che torni a lottare con vigore, a essere incisivo e, cosa fondamentale, a fare gol. I mesi a venire si configurano come una vera e propria prova del nove per Gimenez, una fase cruciale della sua carriera in cui si giocherà la permanenza nel club di Via Aldo Rossi.