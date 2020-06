Menez torna in Italia per firmare un triennale con la Reggina – FOTO

Jeremy Menez è in Italia per firmare il contratto che lo legherà alla Reggina, neo-promossa in serie B, fino al 2023: ecco la foto

Jeremy Menez oggi ufficializzerà il proprio ritorno in Italia. Il calciatore francese ex Milan è appena arrivato a Reggio Calabria dove oggi sosterrà le visite mediche per poi apporre la propria firma che lo legherà alla Reggina fino al 2023.

Un vero e proprio colpo di mercato quello messo a segno dal ds Massimo Taibi che sta iniziando con mesi di anticipo ad allestire una squadra capace di compiere il doppio salto dalla B alla A. Menez non sarà il solo ex rossonero presente nella rosa amaranto: lo scorso gennaio in riva allo stretto è infatti giunto anche Mastour.