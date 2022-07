Il nuovo acquisto del Milan Femminile Marta Mascarello ha parlato ai microfoni di QS sulla sua nuova esperienza in rossonero.

ARRIVO AL MILAN – «Contentissima dell’accoglienza ricevuta: molte colleghe le conosco grazie alla Nazionale o per altre esperienze, mentre quelle che non conoscevo mi hanno subito fatto sentire a casa. Il primo impatto è positivo, ovviamente arrivare in un club come il Milan è un grande motivo di orgoglio e spero di poter dare il mio contributo per poter raggiungere gli obiettivi del team. Fiorentina? Il dispiacere di salutare la mia ex realtà è stato compensato è stat compensato dall’entusiasmo di iniziare un’esperienza nuova in cui dare il 100%»

RIVALI «Sono curiosa di vedere il nuovo format del campionato che sarà più competitivo ed equilibrato perché le squadre saranno meno e la qualità si alzerà: oltre alla Juventus credo che la Roma sarà tosta ma noi non saremo da meno»

IDOLI «Da piccola non ho mai avuto un idolo ma ad oggi dico Sandro Tonali: mi piace tantissimo, dopo una stagione non semplice si è riscattato ed è esploso tecnicamente»