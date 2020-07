Marca: Jovic in vendita, il Real Madrid aspetterebbe solo l’offerta giusta

Marca: il Real Madrid avrebbe messo in vendita Luka Jovic, starebbe aspettando solamente l’offerta giusta per cederlo

Il Real Madrid, stando a quanto riporta l’edizione di Marca in edicola questa mattina, avrebbe messo in vendita Luka Jovic. Il serbo non avrebbe convinto la società madrilena, causa i soli due gol in 770 minuti, i problemi caratteriali e la situazione creatasi con il coronavirus.

I Blancos starebbero dunque aspettando la proposta giusta prima di cedere il serbo. Il Milan ci sta provando e ha aperto un confronto con l’Inter di Conte, pronto a sgambettare Rangnick e società rossonera.