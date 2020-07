Calciomercato Milan – Dalla Spagna: anche l’Inter punta Luka Jovic

Calciomercato Milan – secondo quanto riportato da Fichajes.com, anche l’Inter sarebbe piombata sul centravanti del Real Madrid Luka Jovic

Calciomercato Milan: secondo quanto riportato da Fichajes.com, i rossoneri non sono l’unico club italiano interessato al centravanti del Real Madrid Luka Jovic. L’ex Francoforte è stato un acquisto costoso per i blancos (60 milioni), ma la stagione opaca vissuta in Spagna ha quasi dimezzato la sua valutazione.

Sia Inter che Milan starebbero valutando la possibilità di arrivare a Jovic con la formula del prestito biennale con diritto/obbligo di riscatto. Per i rossoneri sarà obbligatorio accelerare i tempi per evitare di essere sorpassati dall’Inter nella corsa al centravanti serbo, individuato da Marotta come sostituto ideale di Lautaro Martinez.