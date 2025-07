Calciomercato Milan, si stringe per Victor Boniface? Operazione da 40 milioni di euro con il Bayer Leverkusen, tutti i dettagli

Calciomercato Milan, i rossoneri proseguono i contatti con il Bayer Leverkusen: servono almeno 40 milioni di euro per portarlo a Milanello

Il mercato Milan estivo è alle porte e le grandi manovre per rinforzare gli organici sono già iniziate. Tra i nomi caldi che circolano con insistenza in orbita Milan, quello di Victor Boniface spicca in modo particolare. L’attaccante nigeriano del Bayer Leverkusen è da tempo un obiettivo concreto per i rossoneri, che vedono in lui il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. A confermare l’interesse e a fornire dettagli cruciali è il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, le cui indiscrezioni sono sempre molto attendibili nel panorama calcistico internazionale.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’apprezzamento del Milan per Victor Boniface è elevatissimo. Il club di Via Aldo Rossi segue con grande attenzione le prestazioni del giovane attaccante da diverso tempo, considerandolo un obiettivo primario per la sua fisicità, la sua capacità di finalizzazione e la sua versatilità in avanti. Boniface, infatti, non è solo un centravanti puro, ma sa anche svariare su tutto il fronte offensivo, offrendo soluzioni tattiche diverse e preziose. Questa versatilità lo rende particolarmente appetibile per l’attuale impostazione tattica del Milan, che cerca giocatori in grado di adattarsi a più ruoli e schemi.

Tuttavia, l’operazione per portare Boniface a Milano si preannuncia tutt’altro che semplice. Il Bayer Leverkusen, fresco vincitore della Bundesliga e autore di una stagione strepitosa, non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente di uno dei suoi elementi chiave. La richiesta economica del club tedesco, come sottolineato da Fabrizio Romano, si aggira infatti tra i 40 e i 45 milioni di euro. Una cifra considerevole, che testimonia il valore che il Bayer Leverkusen attribuisce al proprio giocatore e la volontà di non fare sconti. Questo è un aspetto fondamentale da considerare per il Milan, che dovrà valutare attentamente l’investimento.

A complicare ulteriormente la trattativa c’è anche il desiderio di Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, di trattenere Victor Boniface tra le proprie fila. L’ex centrocampista spagnolo considera l’attaccante nigeriano un punto fermo del suo progetto tecnico e un elemento imprescindibile per mantenere gli alti standard di competitività raggiunti in questa stagione. La sua volontà è un fattore non trascurabile, poiché la permanenza di Xabi Alonso al Bayer Leverkusen è strettamente legata alla possibilità di mantenere intatta la spina dorsale della squadra.

Nonostante le alte richieste e la volontà del club tedesco, Fabrizio Romano sottolinea che la “porta non è sigillata”. Questa espressione è cruciale e lascia intendere che, sebbene difficile, un’apertura alla cessione di Boniface da parte del Bayer Leverkusen non è da escludere a priori. Il Milan potrebbe quindi avere ancora delle chance concrete di concludere l’affare, ma dovrà essere bravo a intavolare una trattativa oculata e a presentare un’offerta che possa soddisfare le esigenze economiche del club tedesco. Le strategie di mercato del Milan saranno fondamentali in queste settimane cruciali.

L’eventuale arrivo di Victor Boniface a Milano rappresenterebbe un colpo importante per i rossoneri, che andrebbero a rinforzare in maniera significativa un reparto che necessita di nuove energie e di un attaccante di peso. La trattativa si preannuncia lunga e complessa, con il Milan che dovrà misurarsi con la ferma volontà del Bayer Leverkusen di trattenere il proprio gioiello e con una valutazione economica decisamente elevata. Sarà interessante vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane e se il Milan riuscirà a superare la concorrenza e a mettere le mani su uno dei centravanti più promettenti del panorama europeo.