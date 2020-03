Coronavirus: denunciati Jovic e Ninkovic per aver violato le…

Coronavirus: Luka Jovic del Real Madrid e Ninkovic dell’Ascoli sono stati denunciati per aver violato le norme di isolamento

Come riferiscono i media serbi, Luka Jovic e Nikola Ninkovic sarebbero stato denunciati per aver violato le norme di autoisolamento di fronte all’emergenza coronavirus.

Come riferisce Ansa.it, Jovic, attaccante in forza al Real Madrid, sarebbe tornato in patria per festeggiare il compleanno della sua fidanzata Sofija Milosevic. Ana Brnabic, premier serba, avrebbe contestato enormemente tale scelta ingiustificabile dei due calciatori. Inoltre, il ministro dell’interno, Nebojsa Stefanovic, avrebbe confermato la denuncia: «Abbiamo denunciato alcuni noti volti sportivi».