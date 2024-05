Calciomercato Milan, è già tempo di scelte: in agenda ci sono tre questioni da risolvere. I dettagli

Calciomercato Milan, è già tempo di scelte: in agenda ci sono tre questioni da risolvere in vista dell’estate. I dettagli

La stagione del Milan formalmente non è ancora finita ma di fatto è come se lo fosse. Il club infatti, come confermato dalla Gazzetta dello Sport, è già proiettato all’estate e alle possibili scelte che verranno fatte in sede di mercato.

Oltre alla questione allenatore ci sono altri tre capitoli che necessitano di una pronta risoluzione: a partire dalla scelta del nuovo centravanti, passando per i rinnovi dei big e per la linea da tenere in caso di assalto alle stelle. Tutte questioni che il management rossonero deve risolvere al più presto.