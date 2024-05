Thiago Motta Milan: «In società non sono così sicuri che vada alla Juve». Il RETROSCENA

Thiago Motta Milan: «In società non sono così sicuri che vada alla Juve». Spunta il RETROSCENA sul futuro del tecnico

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, il giornalista Paolo Bargiggia ha parlato anche del futuro di Thiago Motta, tecnico che sembra molto vicino alla Juventus ma per il quale resta in corsa anche il Milan.

BARGIGGIA – «Prossimo allenatore del Milan? Nulla è ancora deciso. Andrà attenzionata la situazione relativa a Thiago Motta, alcuni in società – tra cui Moncada – non sono così sicuri che lui possa chiudere al 100% con la Juve. Io, però, sarei sorpreso in caso visto che la Juventus è veramente molto avanti»