Martinez Milan, contatti con l’attuale ct del Portogallo: cosa filtra sullo spagnolo. TUTTI gli aggiornamenti

Continua il casting in casa Milan riguardo al nuovo allenatore che, a partire dalla fine di questa stagione, avrà il compito di guidare i rossoneri e avviare un nuovo ciclo.

Come confermato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni i rossoneri hanno avuto dei contatti anche con Roberto Martinez, attuale ct del Portogallo. Lo spagnolo parte indietro rispetto a Fonseca e Conceicao, ma è un’opzione che va tenuta in considerazione in questa fase.