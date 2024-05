Prestiti Milan 2023/24: Nasti ancora decisivo con il Bari, Saelemaekers non lascia il segno con il suo Bologna

Tanti i calciatori in prestito dal Milan. Il punto settimanale sulle loro prestazioni e la situazione completa e aggiornata.

Milan: i calciatori della prima squadra in prestito

De Ketelaere (Atalanta): la sua Atalanta è impegnata questa sera sul campo della Salernitana nel posticipo della trentacinquesima giornata di campionato.

Saelemaekers (Bologna): gioca una settantina di minuti scarsi nell’anticipo in casa del Torino senza tuttavia lasciare il suo segno nel match

Romero (Almeria): non ha preso parte all’ultimo match di campionato che il suo Almeria ha vinto 1-0 in casa del Rayo Vallecano.

Pellegrino (Salernitana): la sua Salernitana, già retrocessa, scenderà in campo questa sera contro l’Atalanta.

Chaka Traoré (Palermo): resta in panchina nell’arco dell’intero match che il suo Palermo ha pareggiato in casa contro l’Ascoli per 2-2.

Krunic (Fenerbahce): il suo Fenerbahce sarà impegnato questa sera in casa del Konyaspor nella sfida valida per la trentacinquesima giornata del campionato turco.

Colombo (Monza): resta in panchina nel match che i suoi compagni hanno pareggiato in casa contro la Lazio per 2-2.

Origi (Nottingham Forest): non ha preso parte alla sfida che il suo Nottingham Forest ha vinto in casa dello Sheffield United per 3-1.

Ballo-Touré (Fulham): non convocato per il match che i suoi compagni hanno pareggiato 0-0 in casa del Brentford.

Daniel Maldini (Monza): non ha preso parte alla sfida casalinga contro la Lazio (gara terminata sul punteggio di 2-2).

Nasti (Bari): dopo il gol al Cosenza si ripete anche in quest’ultima giornata con la rete del pareggio in casa del Cittadella che ha fissato il punteggio sul definitivo 1-1.

Vasquez (Ascoli): quinta gara consecutiva da titolare ma la sua striscia di clean sheet si interrompe dopo quattro giornate. Dopo Venezia, Cittadella, Modena e Ternana, il portiere subisce due gol dal Palermo (gara terminata 2-2).