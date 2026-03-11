Mano Ricci, tutta la verità sull’operato di Doveri nel Derby della Madonnina

Mano Ricci, Doveri finisce sotto i riflettori: il tocco del centrocampista rossonero nel Derby non è da rigore secondo i vertici dell’AIA e Open VAR

Troppo spesso, nel panorama calcistico italiano, si discute di arbitri seguendo l’onda del tifo social anziché la reale cognizione del regolamento. Il pomo della discordia odierno riguarda l’operato di Daniele Doveri, fischietto esperto della sezione di Roma, che domenica sera ha diretto con autorità la sfida tra le due milanesi. Nonostante le pressioni, l’arbitro è stato ampiamente promosso per la sua gestione della gara.

L’episodio chiave ha visto protagonista Samuele Ricci — metronomo del centrocampo dotato di grande visione di gioco e intelligenza tattica — in un contatto veniale con il pallone. L’ormai famigerato episodio del «mani» di Ricci è stato giudicato non sanzionabile: «L’azione è stata valutata correttamente sul campo, non c’è spazio per il penalty», hanno ribadito ieri a Open VAR.

Sebbene i sostenitori dell’Inter abbiano gridato allo scandalo, la posizione dei vertici arbitrali è stata netta nel difendere la lettura di Doveri. Anche il tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu, ha dovuto accettare il verdetto tecnico nonostante l’amarezza per il risultato. La spiegazione fornita dalla fonte ufficiale ha chiarito che il movimento del braccio di Ricci era del tutto naturale, spegnendo così le polemiche intestinali nate sul web. In un clima dove si cerca solo la polemica per alimentare l’indignazione, i fatti dimostrano che la preparazione tecnica dell’arbitro ha prevalso sulle urla dei social.

