Connect with us

News

Mano Ricci, tutta la verità sull’operato di Doveri nel Derby della Madonnina

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

16 minuti ago

on

By

Doveri

Mano Ricci, Doveri finisce sotto i riflettori: il tocco del centrocampista rossonero nel Derby non è da rigore secondo i vertici dell’AIA e Open VAR

Troppo spesso, nel panorama calcistico italiano, si discute di arbitri seguendo l’onda del tifo social anziché la reale cognizione del regolamento. Il pomo della discordia odierno riguarda l’operato di Daniele Doveri, fischietto esperto della sezione di Roma, che domenica sera ha diretto con autorità la sfida tra le due milanesi. Nonostante le pressioni, l’arbitro è stato ampiamente promosso per la sua gestione della gara.

L’episodio chiave ha visto protagonista Samuele Riccimetronomo del centrocampo dotato di grande visione di gioco e intelligenza tattica — in un contatto veniale con il pallone. L’ormai famigerato episodio del «mani» di Ricci è stato giudicato non sanzionabile: «L’azione è stata valutata correttamente sul campo, non c’è spazio per il penalty», hanno ribadito ieri a Open VAR.

Sebbene i sostenitori dell’Inter abbiano gridato allo scandalo, la posizione dei vertici arbitrali è stata netta nel difendere la lettura di Doveri. Anche il tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu, ha dovuto accettare il verdetto tecnico nonostante l’amarezza per il risultato. La spiegazione fornita dalla fonte ufficiale ha chiarito che il movimento del braccio di Ricci era del tutto naturale, spegnendo così le polemiche intestinali nate sul web. In un clima dove si cerca solo la polemica per alimentare l’indignazione, i fatti dimostrano che la preparazione tecnica dell’arbitro ha prevalso sulle urla dei social.

LE ULTIMISSIME DA MILANELLO

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan7 ore ago

Calciomercato Milan LIVE: Kean primo obiettivo per l’attacco, ipotesi Brandt a parametro zero

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO3 settimane ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×