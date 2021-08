Maldini svela: «Rinnovo Kessié, Pellegri e il mercato. Vi dico tutto»

Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha parlato prima della partita contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Paolo Maldini prima di Sampdoria Milan.

IBRAHIMOVIC E GIROUD INSIEME – «L’idea è quella di far giocare sempre i giocatori migliori. Se staranno bene perchè non dovrebbero giocare insieme ? Hanno strutture fisiche simili ma hanno caratteristiche diverse e Ibrahimovic può girare intorno anche all’altro attaccante agendo da regista avanzato».

PELLEGRI – «Non è un segreto che Ibrahimovic abbia 40 anni e Giroud ne abbia 35. Siamo una delle squadre più giovani del campionato e vogliamo continuare su questa strada anche in questa stagione. Dobbiamo anche guardare al futuro».

RINNOVO KESSIE – «Credo che ci sia una linea comune parlando di un rinnovo e di un acquisizione. Dobbiamo agire seguendo la sostenibilità, senza andare oltre certe linee dettate dalla proprietà. Nel passato lo abbiamo fatto e abbiamo pagato. Sia i rinnovi di giocatori che non abbiamo potuto fare, sia le acquisizioni andranno fatte seguendo questo spirito. Non parto poi su preconcetti per i giocatori o riguardo a calciatori che hanno giocato in altri campionati, sono aperto a tante soluzioni»

PANCHINA – «Anche giocatori come Krunic e Tonali hanno portato dietro tanti preconcetti. Sono stati giocatori importanti nella scorsa stagione e dai nostri giovani ci aspettiamo che siano più pronti dell’anno scorso».

SCUDETTO – «Sognare mi è sempre piaciuto. Poi come dice Capello è giusto essere realisti ma un sogno non si nega a nessuno».