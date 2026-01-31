Maignan, i tifosi votano la parata migliore del mese di gennaio: ecco qual è il salvataggio vincente scelto dal popolo rossonero -FOTO

Maignan riceve il giusto tributo dai tifosi per la doppia parata decisiva che ha evitato il tracollo , dando il via alla rimonta.

Il Milan ha celebrato sui propri canali ufficiali la prodezza difensiva più significativa del primo mese dell’anno. Il premio “Save of the Month” non poteva che andare a Mike Maignan, il portiere della nazionale francese noto per il suo carisma e la straordinaria reattività. Essendo stato l’unico a difendere i pali del Diavolo in questo periodo, il riconoscimento certifica l’assoluta qualità del suo operato, in particolare durante la difficile trasferta contro il Como.

Un doppio miracolo che vale tre punti

L’episodio chiave è avvenuto allo stadio Sinigaglia. Il club meneghino si trovava in svantaggio per 1-0 contro la formazione guidata da Cesc Fàbregas, l’allenatore spagnolo che sta portando un calcio propositivo in riva al lago. In quel frangente, Lucas Da Cunha, agile esterno offensivo dei lariani, ha scagliato una doppia conclusione a botta sicura che sembrava destinata a chiudere i giochi.

Tuttavia, Maignan ha risposto con un intervento prodigioso: un mix di istinto puro e coordinazione che ha impedito il raddoppio avversario. Questa resistenza estrema ha permesso ai compagni di non crollare psicologicamente e di organizzare la successiva rimonta, culminata nel risultato finale di 1-3. Il Milan si gode la costanza del suo numero sedici, capace di cambiare il volto di una partita con un singolo balzo.