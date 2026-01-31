Rinnovo Maignan, adesso è UFFICIALE: il portiere francese prolunga il contratto con il Milan. Il comunicato

Rinnovo Maignan, arriva l’ufficialità: il portiere francese firma il prolungamento di contratto con il Milan. Il comunicato

Il Milan blinda la propria porta e il proprio futuro con l’annuncio ufficiale del rinnovo di Mike Maignan. Il portiere francese ha firmato un contratto a lunghissimo termine che lo legherà ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2031. Arrivato nel 2021, “Magic Mike” ha scalato gerarchie e cuori, diventando non solo il Capitano della squadra, ma un vero e proprio simbolo di leadership e appartenenza. Con 188 presenze all’attivo, Maignan ha deciso di legarsi praticamente a vita al club meneghino, spegnendo ogni voce di mercato e confermandosi pilastro del progetto di Massimiliano Allegri.

Rinnovo Maignan, leader e Campione: i numeri di Maignan in rossonero

Il percorso di Mike a Milano è stato costellato di successi straordinari, a partire dal ruolo di protagonista assoluto nella conquista dello Scudetto 2021/22, stagione in cui è stato premiato come miglior portiere della Serie A. Più recentemente, ha alzato al cielo la Supercoppa Italiana 2024, dimostrando una crescita costante che lo ha portato ai vertici del calcio mondiale e della Nazionale francese. «Mike si è subito affermato come uno dei punti di riferimento del gruppo, distinguendosi per leadership e affidabilità» recita la nota ufficiale del club, sottolineando l’importanza dell’uomo oltre che dell’atleta.

Questa firma rappresenta un segnale di forza incredibile da parte della dirigenza, che assicura ad Allegri la permanenza della figura centrale dello spogliatoio. L’obiettivo è chiaro: continuare a scrivere la storia e puntare ai massimi traguardi nazionali e internazionali. Il legame tra il portiere e il mondo rossonero non è mai stato così solido, con la promessa di nuove pagine leggendarie da vivere insieme allo stadio San Siro.

LEGGI ANCHE: Ultimissime Milan LIVE: avanza Disasi in difesa. Maignan prossimo alla firma, si avvicina l’inizio dei lavori al nuovo stadio