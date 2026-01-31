Rinnovo Maignan, piovono conferme! Firma nel pomeriggio. E spunta il dettaglio sulla nuova durata contrattuale

Rinnovo Maignan, oggi il portiere rossonero firmerà il prolungamento fino al 2030 con il Milan: tutti i dettagli

Il giorno più atteso per la difesa rossonera è finalmente arrivato. Dopo settimane di indiscrezioni, il muro transalpino è pronto a legarsi a vita ai colori del Diavolo. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, Mike Maignan è atteso proprio in queste ore a Casa Milan per apporre la firma ufficiale sul nuovo contratto.

Rinnovo Maignan, i dettagli del prolungamento: clausola “blindata”

L’operazione condotta da Igli Tare e la proprietà RedBird non è solo un rinnovo, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti per il futuro del club:

Durata e Opzione: La scadenza del nuovo accordo è fissata al giugno 2030 , ma con un dettaglio fondamentale svelato da Moretto: è prevista un’opzione per un ulteriore anno ( +1 ) a favore del club rossonero, potenzialmente spostando il termine al 2031 .

L’opzione unilaterale garantisce al Milan una forza contrattuale enorme, permettendo alla società di decidere il futuro di “Magic Mike” anche nell’ultimo triennio del decennio. Ingaggio da Top: Con questo rinnovo, Maignan diventa ufficialmente uno dei leader più pagati della rosa, allontanando definitivamente le sirene dei top club mondiali che speravano in una rottura.

La colonna vertebrale di Allegri

Con la firma di Maignan attesa in giornata, il Milan completa la blindatura della propria “colonna vertebrale”. Il portiere si aggiunge agli arrivi imminenti di Mateta in attacco e al possibile colpo Disasi in difesa, consegnando a Massimiliano Allegri una rosa stabile e ultra-competitiva per la volata finale verso la Seconda Stella. Il messaggio al campionato è chiaro: i pezzi pregiati non si toccano.