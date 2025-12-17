Maignan in conferenza, le parole del portiere rossonero sul rinnovo e il suo futuro

Maignan ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Supercoppa tra Milan e Napoli. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni

Intervenuto alla consueta conferenza stampa della vigilia, Mike Maignan, portiere rossonero, ha parlato in vista della sfida valida per la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan. Tanti i temi toccati: dal successo dello scorso anno ai rumors sul rinnovo e il suo futuro. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

Maignan in conferenza, ecco le sue parole sul rinnovo

Sul suo futuro: «Credo che la cosa più importante sia quello che possa fare ogni giorno. So che il mio futuro fa parlare molto ma questa non è una cosa che mi disturba. Io devo fare sempre il massimo ma non è il momento di parlare del mio futuro. Ora dobbiamo concentrarci sulla gara di domani e cercare di raggiungere la finale».

