Conferenza stampa Maignan: «Vogliamo bissare il successo dello scorso anno ma non sarà semplice. Il mio futuro ora non è importante. Su Allegri e Filippi dico che…»

Conferenza stampa Maignan: il portiere rossonero presenta da Riad la sfida di domani contro il Napoli nella semifinale di Supercoppa Italiana

Mike Maignan, portiere del Milan, presenta in conferenza stampa la sfida di domani sera contro il Napoli in semifinale di Supercoppa Italiana. Milannews24 seguirà la diretta LIVE dell’evento a partire dalle ore 11.

SUPERCOPPA ITALIANA – «L’anno scorso abbiamo vinto ma l’anno scorso è finito. Questo è un nuovo cammino, dobbiamo essere concentrati solo sulla partita di domani perchè senza la gara di domani non c’è la finale di lunedì. Dobbiamo rimanere concentrati sull’allenamento di oggi e prepararci bene».

COSA E’ CAMBIATO RISPETTO ALLO SCORSO ANNO – «Vincere lo scorso anno è stato bello. I risultati quest’anno sono migliori della scorsa stagione. Come hanno detto i miei compagni, quest’anno siamo una famiglia, un gruppo dove si vive bene. Sono cambiate tante cose, il mister e il suo staff hanno portato serenità nel modo di lavorare. Dobbiamo continuare così, mantenere questo ritmo e ottenere risultati positivi. Dobbiamo essere focalizzati su quello che ci aspetta domani sera».

FUTURO – «Credo che la cosa più importante sia quello che possa fare ogni giorno. So che il mio futuro fa parlare molto ma questa non è una cosa che mi disturba. Io devo fare sempre il massimo ma non è il momento di parlare del mio futuro. Ora dobbiamo concentrarci sulla gara di domani e cercare di raggiungere la finale».

GIOCARE IN ARABIA – «Giocare qui è qualcosa di diverso. Come siamo focalizzati su questa partita, non dobbiamo pensare a quello che succede dentro lo stadio. Domani sarà una partita bella, dobbiamo rimanere concentrati su quello che ci dice il mister. Il pubblico sarà molto appassionato come lo scorso anno ma non ci deve disturbare».

BISSARE IL SUCCESSO DELLO SCORSO ANNO – «Dobbiamo dare il massimo per bissare il successo dello scorso anno. E’ stato bello ma come ho detto ormai è il passato».

MESSAGGIO PER I TIFOSI ARABI DEL MILAN – «Il messaggio per i tifosi presenti in Arabia che tifano Milan è molto semplice. Grazie per il vostro tifo e il vostro sostegno, cercheremo di fare il massimo per voi».

FILIPPI – «Mi ha portato molta serenità, lui ha molta esperienza e sangue freddo. Sa gestire un gruppo di portieri, lavorare con gente così è molto facile. Non faccio paragoni con il passato ma parlando solo di lui posso dire che mi trovo benissimo e spero che continui così per tutta la stagione».