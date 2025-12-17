Gabbia resta a Milanello: niente Napoli ma Allegri e il difensore hanno una speranza. Piano concordato tra le parti

Gabbia non è volato con la squadra a Riad ma potrebbe raggiungere il Milan nel caso in cui i rossoneri raggiungessero la finale

Il Milan è atterrato in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana 2025, ma la delegazione partita ieri pomeriggio da Malpensa presentava due assenze pesanti: oltre al lungodegente Santiago Gimenez, sull’aereo non è salito nemmeno Matteo Gabbia.

Il difensore centrale, pilastro della retroguardia di Allegri, è rimasto a Milanello per sottoporsi alle terapie necessarie dopo l’infortunio al ginocchio rimediato domenica scorsa nella sfida contro il Sassuolo. Tuttavia, secondo Tuttosport, la sua avventura in questa competizione non è ancora del tutto chiusa.

Gabbia, il piano per la finale

Gabbia nutre una grande speranza: se le cure a Milanello daranno esiti positivi e, soprattutto, se il Diavolo riuscirà a battere il Napoli nella semifinale di domani, la società è pronta a organizzare un volo last-minute per fargli raggiungere i compagni in vista della finalissima. Un segnale di quanto il giocatore sia considerato fondamentale dal tecnico e dallo spogliatoio.

De Winter al centro della difesa

In attesa di un eventuale recupero di Gabbia, Massimiliano Allegri ha già disegnato la difesa per la sfida contro gli azzurri di Antonio Conte. La difesa a tre sarà così composta:

Centrale: Spazio a Koni De Winter , chiamato a una prova di grande personalità e responsabilità.

Spazio a , chiamato a una prova di grande personalità e responsabilità. Braccetti: Ai suoi lati agiranno i “titolarissimi” Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic.

Sarà un test cruciale per De Winter, che dovrà guidare il reparto contro l’attacco del Napoli in una partita da dentro o fuori.