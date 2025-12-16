Napoli Milan, pronto De Winter al posto di Gabbia. Toccherà all’ex Genoa in Supercoppa. Segui le ultimissime

L’avvicinamento alla Supercoppa Italiana è segnato da un inatteso stop nel reparto difensivo del Milan. Matteo Gabbia, il difensore italiano che aveva lasciato il campo per infortunio nella recente partita di campionato contro il Sassuolo, non farà parte della spedizione rossonera che decollerà oggi da Malpensa verso l’Arabia Saudita.

L’Assenza Dolorosa di Gabbia e la Buona Notizia sulla Lesione

Nonostante gli accertamenti abbiano escluso una lesione al ginocchio, una notizia positiva per il lungo termine, il difensore accusa ancora dolore, rendendo impossibile la sua partecipazione alla competizione. Gabbia sarà dunque sicuramente assente giovedì nella cruciale semifinale contro il Napoli.

L’assenza del centrale costringe Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano, a rivedere i piani per la retroguardia. Il Milan affronterà i campioni in carica con una difesa rimaneggiata.

La Scelta Tattica: Spazio a Koni De Winter

Secondo quanto riferito stamattina da Tuttosport, al centro della difesa milanista, al fianco del leader designato, ci sarà Koni De Winter. Il giovane difensore belga, noto per la sua disciplina tattica e la versatilità, avrà la responsabilità di guidare la retroguardia del Diavolo in un match ad altissima tensione.

Questa scelta rappresenta un’occasione d’oro per De Winter per dimostrare il suo valore sul palcoscenico di una coppa nazionale, ma è anche un banco di prova per le scelte strategiche di Allegri, che dovrà lavorare sulla compattezza del reparto per contrastare l’attacco partenopeo.

L’Allarme Difesa e il Lavoro di Igli Tare

L’infortunio di Gabbia, seppur non grave, sottolinea ancora una volta l’importanza di avere una panchina profonda e affidabile.

Questa emergenza difensiva non passerà inosservata a Igli Tare, il nuovo DS del Milan ed ex dirigente della Lazio, noto per la sua abilità nello scouting. Sebbene la priorità del calciomercato di gennaio sia l’attaccante, l’episodio Gabbia impone a Tare di valutare con attenzione anche le alternative difensive. Garantire ad Allegri una rosa completa e competitiva in ogni reparto è fondamentale per non compromettere la lotta per lo Scudetto e le ambizioni in Supercoppa Italiana.

La semifinale contro il Napoli diventa, quindi, un test non solo per il risultato, ma anche per la tenuta nervosa e tattica del Milan in condizioni di emergenza.