Vlahovic Milan, il club rossonero smentisce le voci arrivate dalla Spagna. La situazione. Segui le ultimissime

Milan smentisce categoricamente le voci circolate insistentemente dalla Spagna, riguardanti un presunto pre-accordo con l’attaccante serbo Dusan Vlahovic a parametro zero. La notizia, riportata da diverse fonti iberiche, aveva acceso l’entusiasmo tra i tifosi rossoneri, ma la società ha voluto fare chiarezza per sedare speculazioni e mantenere alta l’attenzione sul presente.

La Smentita Ufficiale e la Strategia a Lungo Termine

Come riportato dal giornalista Antonio Vitiello del Corriere dello Sport, il club del Diavolo ha preso le distanze da questi rumors di mercato. La smentita è chiara e mira a fugare l’idea che l’acquisto di un attaccante sia già definito per le stagioni future, spostando il focus sulle urgenze immediate.

Sebbene Vlahovic, il potente centravanti noto per la sua finalizzazione, rappresenti un profilo di assoluto livello nel panorama europeo, il Milan è attualmente concentrato sulla ricerca di un rinforzo offensivo da inserire già nel calciomercato di gennaio, come richiesto dal tecnico Massimiliano Allegri.

La Priorità di Allegri: Un Numero Nove Immediato

Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano di ritorno sulla panchina milanista, ha evidenziato in più occasioni la necessità di integrare l’organico con una punta centrale di peso, specialmente in vista degli impegni ravvicinati e delle incertezze sugli infortuni (come nel caso di Gimenez).

Lavorare su un parametro zero di alto livello come Vlahovic è un’operazione che riguarda il lungo termine, ma le esigenze attuali del Milan sono legate alla rincorsa Scudetto e alla Supercoppa Italiana. La priorità è dunque un attaccante pronto all’uso, capace di dare un contributo immediato nei prossimi sei mesi.

La Missione di Igli Tare: Operazioni Mirate e Affidabili

La smentita sul serbo lascia campo libero al nuovo DS Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio celebre per il suo acume nello scouting. Tare è l’uomo incaricato di risolvere l’emergenza attaccante senza compromettere l’equilibrio finanziario del club.

Il dirigente albanese è al lavoro per individuare un profilo che sia compatibile con le richieste tattiche di Allegri – ossia una punta fisica e di riferimento – ma che allo stesso tempo garantisca affidabilità e costi contenuti, magari attraverso la formula del prestito. L’attenzione del Milan resta massima sulle opportunità che il mercato di riparazione può offrire,ribadendo che, per ora, l’unica verità è l’assenza di accordi predefiniti con Vlahovic.