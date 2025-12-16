Infortunio Gabbia, parte il piano recupero in casa Milan: Allegri e lo staff hanno una speranza precisa. La situazione

Infortunio Gabbia, inizia oggi il piano di recupero in casa Milan: l’obiettivo è avere il centrale a disposizione per l’eventuale finale di Supercoppa

Arrivano buone notizie dall’infermeria del Milan riguardo alle condizioni di Matteo Gabbia. L’infortunio al ginocchio rimediato dal difensore nella recente gara contro il Sassuolo aveva destato grande preoccupazione in casa rossonera.

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, gli esami specialistici a cui si è sottoposto Gabbia hanno fortunatamente escluso lesioni gravi.

Nonostante il sospiro di sollievo, il giocatore è ancora alle prese con il dolore e non sarà a disposizione immediata per la Supercoppa Italiana.

PAROLE – «Il giocatore non partirà comunque oggi pomeriggio insieme al resto della squadra milanista per l’Arabia Saudita».

Infortunio Gabbia, l’obiettivo è recuperare per l’eventuale finale di Supercoppa Italiana

Gabbia resterà a Milanello dove seguirà un programma di lavoro specifico per smaltire il problema al ginocchio. La Gazzetta specifica, tuttavia, che non è del tutto esclusa la possibilità di rivederlo in campo durante la competizione.

L’obiettivo fissato è un recupero lampo in vista dell’ultimo atto del torneo:

PAROLE – «Proverà il recupero per l’eventuale finale in programma lunedì prossimo»

La cautela della società è dettata dalla necessità di non aggravare l’infortunio, ma la speranza è che Gabbia possa unirsi al gruppo in tempo per dare il suo contributo, in caso il Milan superi la semifinale di giovedì contro il Napoli. L’assenza iniziale di Gabbia rappresenta comunque un problema per Allegri, dato che la difesa rossonera è già falcidiata dagli infortuni.