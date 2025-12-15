Gabbia Milan, verso la convocazione per il Napoli: domani la scelta! Ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Sospiro di sollievo, ma la situazione resta delicata, in casa Milan per quanto riguarda l’infortunio di Matteo Gabbia. Il giovane difensore rossonero si era infortunato al ginocchio durante l’ultima partita di campionato contro il Sassuolo, lasciando il campo con una forte preoccupazione per le sue condizioni. Fortunatamente, gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno escluso lesioni capsulolegamentose e meniscali, scongiurando quindi un lungo stop che avrebbe complicato ulteriormente i piani di Massimiliano Allegri.

Nonostante l’esito non grave, Gabbia ha riportato un trauma in iperestensione del ginocchio sinistro. Questa contusione rende la sua presenza nella semifinale di Supercoppa Italiana di giovedì contro il Napoli tutt’altro che certa. La decisione definitiva sulla convocazione del difensore verrà presa solo nella giornata di domani, martedì, poco prima della partenza della squadra del Diavolo per l’Arabia Saudita.

Il Dilemma Difensivo per Massimiliano Allegri

L’incertezza su Matteo Gabbia aggiunge un ulteriore grattacapo a Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che da tempo lamenta una rosa corta e una fragilità difensiva cronica. La possibile assenza di Gabbia si somma a un reparto che ha mostrato troppa incertezza e ha concesso troppi gol subiti nelle recenti uscite, un dato che preoccupa l’allenatore in vista di una sfida cruciale come quella contro il Napoli.

La Supercoppa è un banco di prova per la mentalità e la solidità del Milan. Allegri è chiamato a trovare soluzioni immediate per il centro della difesa, un’operazione resa difficile dalla carenza di alternative affidabili ed esperte.

La Pressione Aumenta su Igli Tare

L’infortunio, seppur lieve, di Gabbia è l’ennesimo segnale d’allarme che non può essere ignorato da Igli Tare. Il nuovo Direttore Sportivo rossonero, l’esperto dirigente albanese, ha la massima urgenza di intervenire sul mercato di gennaio per portare rinforzi.

Il Milan ha bisogno di un difensore centrale esperto che possa dare affidabilità e leadership immediata, come potrebbe essere l’ex Thiago Silva. Tare deve agire con concretezza e velocità per fornire ad Allegri gli strumenti necessari non solo per affrontare al meglio il quadrangolare di Riad, ma soprattutto per non compromettere gli obiettivi in campionato e la corsa Champions. La salute di Gabbia è un sollievo, ma non risolve il problema strutturale del Diavolo.