MN24 – Infortunio Gabbia, Allegri e il Milan possono sorridere: nessuna lesione! E per la Supercoppa… Ultime

Un’ottima notizia giunge finalmente a mitigare l’amarezza del pareggio contro il Sassuolo. Il Milan e l’intero staff tecnico possono tirare un grande sospiro di sollievo riguardo alle condizioni fisiche di Matteo Gabbia, il difensore centrale rossonero uscito per infortunio durante la gara di ieri.

Gabbia si era accasciato a terra, mostrando un dolore evidente, dopo aver subito un trauma in iperestensione al ginocchio sinistro, un episodio che aveva immediatamente fatto preoccupare Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che sta già gestendo una rosa estremamente corta in difesa. Il difensore era stato prontamente sostituito, alimentando il timore di un lungo stop in un reparto già sotto pressione.

Gli Esami Clinici Escludono Ipotesi Peggiori

L’attesa per gli accertamenti clinico-strumentali eseguiti nella mattinata odierna era altissima. Il responso, tuttavia, è stato estremamente confortante: gli esami hanno escluso categoricamente la presenza di lesioni capsulolegamentose e meniscali. Una notizia fondamentale per la squadra, che può contare sulla solidità e la grinta del suo difensore.

A questo punto, Matteo Gabbia dovrebbe regolarmente partire con il resto del gruppo per Riad, dove il Diavolo sarà impegnato nella Supercoppa Italiana. La sua disponibilità, anche se parziale, rappresenta un fattore cruciale per Allegri, che potrà contare su un’opzione in più per la delicata sfida in Arabia Saudita.

La Necessità di Rinforzi per Tare Resta

Nonostante lo scampato pericolo, l’infortunio, seppur lieve, di Gabbia ribadisce con forza la necessità impellente di intervenire in difesa sul mercato di gennaio. Massimiliano Allegri e il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare sanno che la lotta Scudetto e la competitività nelle coppe passano attraverso la profondità dell’organico.

Tare, l’esperto dirigente albanese, ha l’obbligo di fornire ad Allegri i rinforzi adeguati, in particolare un difensore centrale di spessore, per evitare di ritrovarsi in emergenza strutturale al primo stop. L’allarme di ieri, sebbene risolto con esito positivo per Gabbia, deve servire da monito per affrettare le decisioni e garantire che la rosa rossonera sia all’altezza delle proprie ambizioni. Il recupero di Gabbia è una boccata d’ossigeno, ma non risolve le carenze numeriche che Tare deve affrontare.