Rinnovo Saelemaekers: i dialoghi entrano nel vivo, definizione attesa a inizio 2026. I dettagli

Rinnovo Saelemaekers, entrano nel vivo i dialoghi per il prolungamento del belga: definizione prevista ad inizio 2026

Dopo aver messo a fuoco le situazioni più urgenti come il futuro di Maignan, il Milan si sta concentrando sui rinnovi dei giocatori con scadenza a medio termine. Tra i calciatori il cui contratto termina nel giugno 2027, l’affare che dovrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane è quello relativo ad Alexis Saelemaekers.

L’esterno belga, da tempo ritenuto un elemento prezioso per la sua duttilità e la sua capacità di sacrificarsi, sembra destinato a prolungare la sua avventura in rossonero.

Rinnovo Saelemaekers, dialoghi nel vivo

Come riportato da Pietro Mazzara, i segnali sono decisamente positivi:

PAROLE – «I dialoghi tra il club e il suo agente sono avviati da tempo e con l’inizio del 2026 si dovrebbe arrivare alla definizione del nuovo accordo».

Questo significa che, superate le festività natalizie e l’apertura della finestra di mercato di gennaio, la dirigenza rossonera ha intenzione di sedersi al tavolo per finalizzare l’intesa.

Il rinnovo di Saelemaekers è strategico per il Milan. Il belga rappresenta un jolly prezioso per Allegri, capace di ricoprire più ruoli sulla fascia e di garantire sempre intensità e corsa. Mantenere giocatori affidabili e in grado di accettare un ruolo di rotazione è cruciale, soprattutto in un momento in cui il Milan sta cercando di ottimizzare il rapporto qualità-prezzo della sua rosa.

La definizione del nuovo contratto, che allungherà la scadenza oltre il 2027, stabilizzerà ulteriormente l’organico rossonero e permetterà al club di concentrarsi, subito dopo, sulle altre scadenze in agenda.