Saelemaekers, piovono conferme: accordo blindato per il rinnovo del contratto. Manca solo l’ufficialità

Saelemaekers, arrivano conferme rispetto alle indiscrezioni odierne: manca solo l’ufficialità sul rinnovo di contratto fino al 2030

Il Milan mette a segno un colpo importante sul fronte rinnovi, blindando uno dei suoi esterni più duttili. Secondo quanto riportato da Radio Rossonera, è stato raggiunto un accordo definitivo tra il club e Alexis Saelemaekers per il prolungamento del suo contratto.

Il centrocampista belga firmerà un nuovo contratto che lo legherà ai colori rossoneri per i prossimi cinque anni, con una scadenza fissata al giugno 2030.

Questa mossa della dirigenza è un segnale forte di fiducia nei confronti del giocatore, che si è dimostrato una risorsa preziosa per Massimiliano Allegri, grazie alla sua capacità di ricoprire diverse posizioni sull’esterno e la sua costante dedizione in campo.

Saelemaekers, la volontà di continuare in rossonero

L’accordo per il prolungamento giunge dopo che il nome di Saelemaekers era stato al centro di diverse voci di mercato durante la scorsa estate. Nonostante l’interesse di club italiani e stranieri (come Juventus, Roma, Newcastle e Nottingham Forest, secondo quanto emerso da altre fonti), la priorità di Saelemaekers è sempre stata quella di proseguire la sua avventura a Milano.

Il rinnovo a lungo termine stabilizza la fascia destra del Milan, fornendo ad Allegri una certezza su cui costruire il futuro. La firma attesa nei prossimi giorni formalizzerà l’impegno del belga, che contribuirà ai progetti del Diavolo fino alla fine del decennio. Questo accordo rappresenta un tassello fondamentale nella strategia del club di mantenere i pilastri della rosa e di valorizzare i giocatori che dimostrano attaccamento alla maglia.