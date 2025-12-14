Rinnovo Saelemaekers, accordo vicinissimo e fumata bianca dietro l’angolo: cifre e dettagli

Rinnovo Saelemaekers, accordo ormai vicinissimo tra il Milan e l’esterno: il belga prolungherà fino al 30 giugno del 2030

Importante novità sul fronte rinnovi in casa Milan. Come rivelato in esclusiva dal giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, l’esterno belga Alexis Saelemaekers è vicinissimo a prolungare il suo legame con il club rossonero.

Secondo l’indiscrezione di Schira, Saelemaekers firmerà un nuovo contratto a lungo termine che lo legherà all’AC Milan fino al giugno 2030. L’accordo prevede anche un sostanzioso adeguamento economico: il giocatore percepirà uno stipendio di 3,5 milioni di euro all’anno.

Rinnovo Saelemaekers, la priorità era il Milan

Questa mossa blinda un elemento ritenuto importante da Massimiliano Allegri, nonostante il giocatore sia stato al centro di diverse voci di mercato la scorsa estate.

Schira sottolinea che Saelemaekers era stato contattato da diverse società, sia in Italia che all’estero, ma la sua volontà è sempre stata quella di rimanere a Milano:

Club Interessati (Estate): Newcastle e Nottingham Forest (Inghilterra); AS Roma e Juventus (Italia).

Nonostante la forte concorrenza, la priorità del giocatore era il Milan, consentendo così alla dirigenza di chiudere l’accordo per il prolungamento.