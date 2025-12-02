Rinnovo Saelemaekers, le prestazioni del belga e un accordo da trovare in primavera. Le ultime sulla trattativa

Rinnovo Saelemaekers, il belga è diventato un giocatore fondamentale. C’è un accordo da trovare in primavera: le ultime

Uno dei primi obiettivi di mercato e di gestione per Massimiliano Allegri al suo ritorno al Milan è stato Alexis Saelemaekers. Il tecnico ha bloccato il giocatore belga, all’epoca ancora di proprietà rossonera ma in prestito alla Roma, prima di definire qualsiasi altra mossa. Dopo due anni trascorsi in prestito tra Bologna e Roma, dove non è stato riscattato, il Milan si è riportato in casa un giocatore notevolmente maturato, sia sul piano tecnico che mentale. Per il calcio pragmatico di Allegri, che necessita di esterni votati al sacrificio e alla duttilità, Saelemaekers è risultato essere un elemento “perfetto”, convincendo l’allenatore a trattenerlo ad ogni costo.

Questa fiducia è stata ripagata dalle prestazioni positive fornite dal belga finora in questa stagione.

Rinnovo Saelemaekers: Prossimi Colloqui per il Nuovo Accordo

In virtù delle sue prestazioni e della volontà del tecnico, per Alexis Saelemaekers si apriranno presto le porte del rinnovo di contratto. Attualmente, il numero 56 ha un accordo valido fino a giugno 2027. Nelle scorse settimane, il club ha già avviato i primi colloqui con l’entourage del giocatore. Anche se i colloqui non sono ancora entrati nel vivo della negoziazione, le intenzioni di entrambe le parti sono chiare: proseguire insieme. La sensazione diffusa è che la primavera sarà il periodo ideale per la chiusura definitiva dell’accordo, formalizzando così l’importanza del belga nel progetto tecnico di Allegri.