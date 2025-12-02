Allegri e Conte, in Serie A hanno vinto più di tutti. Un duopolio che dura da... 15 anni: il dato

Allegri e Conte, in Serie A nessuno ha vinto quanto loro. Un dominio che dura da ben 15 anni: ecco il dato

Nonostante le immense evoluzioni del calcio negli ultimi 15 anni, alcune certezze persistono in Serie A. Dopo tredici giornate, il campionato è dominato da Milan e Napoli, guidati rispettivamente da Massimiliano Allegri e Antonio Conte. Il dato più sorprendente riguarda la loro influenza storica: in questo lasso di tempo, ben undici scudetti sono stati vinti da uno dei due tecnici. Questa striscia vincente è oggettivamente significativa, considerando che entrambi hanno iniziato la loro collezione di titoli più di un decennio fa, confermando una mentalità e una capacità di dominio che trascendono le singole ere calcistiche.

Questo bipolio di successo ha retto all’assalto di numerosi altri allenatori e stili di gioco.

Allegri e Conte con un Palmarès Vincenti: I Numeri dei Due Tecnici

Gli unici allenatori ad aver interrotto questa striscia di successi sono stati Maurizio Sarri (Juventus), Stefano Pioli (Milan), Luciano Spalletti (Napoli) e Simone Inzaghi (Inter). Per il resto, il palmarès è stato appannaggio esclusivo di Allegri o Conte. Max Allegri detiene sei Scudetti: il primo vinto con il Milan nel 2010/2011, seguito da altri cinque titoli consecutivi con la Juventus (l’ultimo nel 2018/2019). Antonio Conte ne ha vinti cinque in totale: i primi tre con la Juventus, prima di cedere la panchina proprio ad Allegri, a cui si aggiungono un titolo con l’Inter e quello conquistato la scorsa stagione con il Napoli.