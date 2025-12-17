Conferenza stampa Allegri: il tecnico rossonero presenta da Riad la sfida di domani contro il Napoli nella semifinale di Supercoppa Italiana

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, presenta in conferenza stampa la sfida di domani sera contro il Napoli in semifinale di Supercoppa Italiana. Milannews24 seguirà la diretta LIVE dell’evento a partire dalle ore 11.

Sulle differenza tra le sfide con le piccole e i big match: «Domani è una partita completamente diversa, è una partita secca contro un Napoli molto forte. Sarà complicata e difficile. Ci sono dei momenti in cui prendiamo dei gol in cui possiamo fare meglio».

Sulle condizioni di Fofana e Leao: «Fofana è a completa disposizione, Leao vedremo dopo l’allenamento di oggi».

Su possibili variazioni tattiche: «Non è questione di 4-3-3 o 3-5-2. Il giocatore che ti dà equilibrio è sempre Saelemaekers, poi abbiamo recuperato qualcuno come Athekame e Jashari. Per noi l’importante è recuperarli tutti, perché finora abbiamo giocato sempre con gli stessi».

Sulle differenze rispetto alla partita di campionato: «Il Napoli, indipendentemente dall’aspetto tattico, è una squadra molto forte. Segna molto dentro l’area, ma domani è una partita secca quindi diversa da quella vista in campionato. In campo ci sono dei giocatori di ottimo valore».

Sui giocatori dell’Under 23 portati in Arabia: «Hanno buone qualità, per loro è anche un premio al lavoro che stanno facendo. L’Under 23 penso debba essere un bacino importante per il futuro del Milan, ma ci vuole un percorso di anni per creare valore anche all’interno della prima squadra. Per loro sarà un’esperienza importante».

Su Gimenez e i rumors su Fullkrug: «Gimenez ha avuto un periodo di tempo in cui ha fatto una terapia conservativa, poi si è riacutizzato il problema alla caviglia. Gli è stato consigliato di fare un intervento medico, che dovrebbe fare domani, e speriamo di riaverlo presto. Per il mercato non ne abbiamo parlato, dopo la Supercoppa valuteremo ciò che possiamo fare e le occasioni che ci saranno».

Sul momento del Napoli e le due sconfitte consecutive contro Benfica e Udinese: «Affronteremo sicuramente un Napoli molto arrabbiato, poi è un obiettivo anche per loro la Supercoppa. Sarà una bella partita, poi Conte in questi momenti di difficoltà riesce a tirare fuori il meglio dalle sue squadre».

Sulla fisicità del Napoli: «Il Napoli ha giocato delle partite molto aggressive, domani ci aspettiamo una partita molto fisica e intensa. Dovremo fare una prestazione molto buona dal punto di vista tecnico».