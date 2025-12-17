Maignan in conferenza: ecco cos’è cambiato rispetto alla scorsa stagione. Le parole del portiere rossonero

Maignan ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Supercoppa tra Milan e Napoli. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni

Intervenuto alla consueta conferenza stampa della vigilia, Mike Maignan, portiere rossonero, ha parlato in vista della sfida valida per la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan. Tanti i temi toccati: dal successo dello scorso anno ai rumors sul rinnovo e il suo futuro. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

Maignan in conferenza, ecco le sue parole sulla scorsa stagione

Su ciò che è cambiato rispetto allo scorso anno: «Vincere lo scorso anno è stato bello. I risultati quest’anno sono migliori della scorsa stagione. Come hanno detto i miei compagni, quest’anno siamo una famiglia, un gruppo dove si vive bene. Sono cambiate tante cose, il mister e il suo staff hanno portato serenità nel modo di lavorare. Dobbiamo continuare così, mantenere questo ritmo e ottenere risultati positivi. Dobbiamo essere focalizzati su quello che ci aspetta domani sera».

LA CONFERENZA STAMPA DI MAIGNAN