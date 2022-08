In esclusiva per Juventusnews24, l’ex attaccante dell’Empoli Massimo Maccarone ha parlato tra le varie della prossima lotta scudetto

«La Juve può giocarsela, ne sono sicuro. Anche lo scorso anno sembrava spacciata, ma se avesse vinto con l’Inter a Torino se la sarebbe giocata fino alla fine. Ha dimostrato grandi cose nel recuperare fino in fondo nonostante si pensava non potesse farcela neanche per un posto in Champions League. Quest’anno, con questi innesti importanti, se la gioca fin da subito».